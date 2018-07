وصول شحنة من الأدوية لمركز صحة سمنو ببلدية وادي البوانيس

المتوسط:

وصلت صباح اليوم الأحد 15 يوليو 2018 شحنة من الأدوية ومعدات الجراحة والإسعافات الأولية إلي مركز الرعاية الصحية بسمنو ببلدية وادي البوانيس من المخازن الطبية بسبها.

وشملت الشحنة، على بعض من الأدوية الخاصة بمرضى الضغط والمضادات الحيوية وعدة أنواع من أدوية المضادة للسعال للصغار والكبار وغيرها من الأدوية المهمة، كما شملت الشحنة على معدات طبية الخاصة بالإسعافات الأولية.

يشار إلى أن المراكز الصحية والمستشفيات ببلدية وادي البوانيس تعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية منذ فترة، وخصوصاً جرعات التطعيم الخاصة بالمواليد والأطفال.

