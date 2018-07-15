لافروف: التدخل في ليبيا عام 2011 كان انتهاكا للقانون الدولي

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليبيا خلال عام 2011، انتهاكا للقانون الدولي، على حد قوله.

وقال لافروف – في حوار مع الإعلامي الأمريكي لاري كينغ عرضته قناة روسيا اليوم – إن “عدد الليبيين الذين قتلوا وجرحوا ونزحوا من ديارهم بسبب التدخل الأجنبي أكبر بكثير من الذين عانوا تحت نظام القذافي رغم أنه كان ديكتاتورا”.

وأضاف وزير الخارجية الروسية، أن “الذين دمروا العراق وليبيا يحاولون الآن دعوة المجتمع الدولي لتقاسم مسؤولية أزمة المهاجرين”، على حد تعبيره.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد صوت في 17 مارس 2011 على قرار يقضي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من قمع نظام معمر القذافي.

وتولى حلف (الناتو) بمشاركة دول أوروبية وعربية بتفويض من الأمم المتحدة القيام بعمليات عسكرية ضد قوات القذافي، لغرض حماية المدنيين ودعم كتائب الثوار.

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