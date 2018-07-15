الجلاء: 7 قتلى و219 مصابًا ضحايا المشاجرات ببنغازي خلال يونيو

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، استقباله لسبعة قتلى و219 مصابًا، جراء المشاجرات المسلحة بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء التي وقعت بمناطق متفرقة من المدينة خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح المستشفى، أن معظم مصابي المشاجرات من الشباب مصابون بالأعيرة النارية، وأن أغلبهم من فئة الشباب من الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا إلى 30 عامًا، مشيرا إلى أن الجرحى تتفاوت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، بحسب ما ذكرت مصادر طبية وأمنية لبوابة الوسط أمس السبت.

يذكر أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، قد استقبل عدد 4017 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال العام 2017، مقابل 3039 حالة خلال العام 2016، و1635 حالة خلال العام 2015.

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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