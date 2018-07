« التكبالي»لـ «المتوسط»: التأخر الحضاري مكن أي دولة من إدعاء ملكيتها لليبيا

خاص المتوسط

أدان عضو مجلس النواب، علي التكبالي، تصريح إيطاليا بالتدخل العسكري في ليبيا وتصريحات وزيرة دفاعها.

وقال التكبالي في تصريح خاص لـ” المتوسط” كما حدث في بداية استعمار الدول العربية.. ايطاليا تفكر في التهام تونس، فتقفز عليها فرنسا. . والان يتخاصمون علينا كغنائم. لم يتغير شيء”.

وتابع التكبالي ” بعد 80 سنة من استقلال العرب، ورغم وجود كل مقومات النهوض وتكوين الدولة الحديثة لا زالت العقلية العربية عاجزة عن الحراك نحو التكامل والتصالح وفي ظل هذا التأخر الحضاري بإمكان اي دولة ان تدعي ان ليبيا او غيرها هي ملك لها”.

وختم التكبالي تصريحه قائلا ” رغم كل التحذيرات ابى المثقفون في بلادنا ان يروا ان رقعة الشطرنج التي كانت تتحرك بيادقها امامهم هي سباق حامي الوطيس للاستيلاء على مقدراتنا، وفضلوا التقرب للأذيال نظير منصب او مصلحة آنية”.

وكانت اتهمت صحيفة إيطالية، فرنسا أنها انتهزت الفترة الانتقالية التي أعقبت الانتخابات الإيطالية، باعتبارها الفرصة المناسبة ليس فقط بالنسبة للأوضاع في روما، بل وعلى جبهة الأمم المتحدة، بحسب الصحيفة الإيطالية التي لفتت إلى تصريح المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بعدم القدرة على تجديد اتفاقيات المصالحة بين الفرقاء الليبيين المنتهية أواخر 2017، ولكون الولايات المتحدة بعيدة وغير مهتمة بالأزمة الليبية، ما رأت فيه ظرفا مواتي للغاية يتيح لماكرون التصرف طليق اليدين!

