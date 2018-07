بحث السفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبي بيروني، اليوم الأحد، مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين لإحياء النمو الاقتصادي.

وجدد بيروني في تغريده له على تويتر، التأكيد على التزام بلاده بمساعدة ليبيا في حماية أصولها المالية.

وكان بيروني وقع ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان هاجييف، اتفاقًا لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا

ونصت الاتفاقية على تعهد إيطاليا بدعم جهود المصالحة الوطنية التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا.

كما تضمنت الاتفاقية تقديم منحة مالية قدرها 500 ألف يورو لبرامج التنمية في ليبيا.

The post «السفير الإيطالي » يبحث مع «رئيس الليبية للاستثمار» إحياء النمو الاقتصادي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية