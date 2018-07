« الدرسي » يكشف لـ«المتوسط» جدول أعمال البرلمان الاثنين

خاص المتوسط

يعتزم أعضاء مجلس النواب عقد جلسة غد الاثنين من مقر البرلمان بمدينة طبرق

وكشف عضو مجلس النواب، “إبراهيم الدرسي”، في تصريح خاص لـ “المتوسط” أن النواب سيستكملون مناقشة، قانون الاستفتاء على الدستور متوقعا إقرار القانون في جلسة غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء.

ورجح الدرسي، عدم مناقشة نقل مقر مجلس النواب من مدينة طبرق الى مدينة بنغازي في جلسة الغد، مشيرا إلى أنها مخصصة لبحث قانون الاستفتاء.

