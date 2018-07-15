جلالة يطلع على مشاريع دعم عمل لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء ومصراتة

استعرض وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين المفوض يوسف جلالة اليوم مع فريق الدعم النفسي والاجتماعي والحوار للسيدات من طرابلس وتاورغاء ومصراتة، بالتعاون مع معهد السلام الأمريكي، استعرض مشاريع الفريق المستقبلية في إطار دعم عمل لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة.

وحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق، فقد أشاد جلالة بالدعم الذي يقدمه معهد السلام الأمريكي، ودوره البناء في التعاون التقني مع مؤسسات الدولة، ودفعه بالخبرات لتطوير برامج عمله في إدارة الحوار وإعطاء الأولوية للاحتياجات المحددة لفريق العمل في المستقبل.

يذكر أن معهد السلام الأمريكي سيوفر البرنامج التدريبي المناسب لبناء قدرات الفريق، وسيكون نموذجا لإشراك المرأة الليبية في قضايا السلام والاستقرار في البلاد.

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