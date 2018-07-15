العاملون بشركة الكهرباء في سبها يطالبون بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة

طالب العاملون بالشركة العامة للكهرباء في سبها، اليوم المجلس الرئاسي بدعوة الجمعية العمومية للشركة لعقد اجتماع طارئ، من أجل إعفاء مجلس إدارة الشركة الحالي واختيار مجلس جديد.

وعلل العاملون في بيان لهم سبب هذه الدعوة بما وصفوه بالتهميش الذي يلقاه العاملون في الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية، كما انتقد البيان الأداء السيئ الذي اتسمت به سياسة مجلس الإدارة الحالي، والذي أدى إلى طرح الأحمال لساعات طويلة في طرابلس وعدد من مدن الجنوب.

كما طالبوا بضرورة انتخاب نقابة للعاملين في الشركة في أسرع وقت ممكن.

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