مشاكل الأطفال النازحين محور مباحثات «السراج» وممثل اليونيسيف

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، “فائز السراج” اليوم الأحد بمقر المجلس بطرابلس، بالممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة “يونيسيف” عبد الرحمن غندور.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني تناول الاجتماع دور المنظمة في مساعدة الجهات المختصة في ليبيا للتغلب على المشاكل التي تواجه الأطفال، خاصة أطفال المواطنين النازحين في مجال الصحة وحملات التطعيم وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى مجال التعليم وترميم المدارس.

وأكد السراج ان الاهتمام بالأطفال يعد أولوية في عمل حكومة الوفاق الوطني وأن الحكومة ستدعم جهود اليونيسيف والمساعدة على توسيع نطاق عملها في ليبيا وفقاً للاحتياجات.

