«داخلية الوفاق» تقف على سير العمل داخل مصانع اللوحات المعدنية

قام فريق من مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون صباح اليوم الأحد بجولة إعلامية لمتابعة سير العمل داخل مصانع اللوحات المعدنية وتقديم خدماتهم للمواطنين.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، تم توفير المادة الخام الخاصة باللوحات المعدنية من قبل الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية خلال الفترة القريبة الماضية للمصانع التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية وبسعر 20 دينار للوحتين بناء على قرار وزير الداخلية القاضي بتخفيض سعر اللوحات بدل السعر السابق 24 دينار للوحتين.

الجدير بالذكر أن مصانع اللوحات كانت متوقفة خلال الفترة الماضية عن العمل نتيجة نقص في المادة الخام اللازمة لصناعة هذه اللوحات مما أرهق كاهل المواطن للحصول عليها.

