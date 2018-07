المتوسط- عبدالله عسكر

حذرت دراسة بعنوان «الصراعات الداخلية فى ليبيا وأثرها على الأمن القومى المصري» التي أجرتها الباحثة ريهام محمد أحمد أحمد حسين من التأثير السلبي للصراعات القائمة فى ليبيا على الأمن القومى المصري.

وتطرقت الرسالة التي نشرها موقع صحيفة الأهرام المصرية لموضوعها المطروح في ظل ما تشهده العديد من الدول العربية من حالات صراعات داخلية عالية الحدة، خاصة فى مرحلة ما بعد اندلاع ثورات عام 2011 – التي تعرف بثورات الربيع العربي، إذ تطورت تلك الصراعات بصورة عنيفة غير معتادة، تختلف في أسبابها ومظاهرها ومساراتها من حالة لأخري، حيث أُعد ذلك تهديدًا للاستقرار الداخلي لبعض الدول العربية.

وتمثلت إشكالية الدراسة في أثر الصراع الداخلي في ليبيا وتداعياته على الأمن القومي المصري في الفترة بين عامي 2011 و حتى 2017، ودراسة العديد من العوامل المؤثرة فى صعود تلك الصراعات، ومدى تأثيرها وتأثرها بالمستوى الداخلى لليبيا، كما تبحث الدراسة أثر تدهور الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا والانتشار المكثف للميليشيات المسلحة فى معظم المدن الليبية، لاسيما على الحدود، وانعكاساته على الأوضاع الأمنية فى مصر.

وتركز الدراسة على استخدام بعض التنظيمات الإرهابية، ومن أبرزها تنظيم داعش، ليبيا كمركز له لشن هجمات على دول الجوار، و سعى تلك الجماعات إلى جنى الفوائد المادية، ونشر أيديولوجيتها من خلال نشر الفوضى فى ليبيا، لتكثيف أعمالها وتوسيع نطاق نفوذها فى المنطقة الإقليمية على أوسع نطاق ممكن، وبالتالى واجهت الحدود المصرية- الليبية عمليات تهريب فى ظل الظروف الأمنية الصعبة التى مر بها البلدان إثر الثورات.

The post دراسة مصرية تحذر من الصراع في ليبيا على أمن مصر القومي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية