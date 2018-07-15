إطلاق مهرجان “المناظرات” الثاني في بنغازي.. وهذا موعده

بنغازي-العنوان

يستعد طلاب مادة مهارات الاتصال الفعال في كلية الإعلام بجامعة بنغازي إطلاق مهرجان المناظرات في موسمه الثاني، وذلك بعد اكتمال الاستعدادات لذلك.

وسينطلق المهرجات برعاية الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني ومركز البحوث وسينطلق في الثامن عشر من يوليو الجاري في مدرج سناء المحيدلي بجمع كليات العرب الطبية.

وقال عضو هيأة التدريس في جامعة بنغازي ومحاضر مادة مهارات الاتصال الفعال الدكتور جاب الله موسى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لإخراجها بالشكل المناسب، مشيرا إلى القضايا المطروحة للتناظر تركت حرية اختيارها من قبل الطلاب

وأضاف “البعض من هذه القضايا مكررة عن الموسم الماضي”، مرجعا ذلك لرؤية الطلاب بأنها لم تأخذ حقها في النقاش إضافة إلى قضايا جديدة مثيرة للجدل تطرح للمرة الأولى كقضايا حرية المرأة وتوليها للرئاسة.

بدورها أعربت إحدى الطالبات المنظمات والمشاركات في المهرجان شامة المقرحي عن حماسها وزملائها للفرصة التي أتاحتها لها مادة مهارات الاتصال الفعال، والتي هيأت بيئة محفزة للنجاح في المؤسسات التعليمية، وما يتضمنه الاستخدام الأمثل لمهارات فن الاتصال تأثيرا أعمق وأطول في جميع مجالات الحياة .

وقالت شامة “أنا ضمن الفريق الذي يدعم إجراء الانتخابات قبل صدور الدستور”، مشيرة إلى أن اختيارها لذلك نظرا لأهمية القضية والحاجة الماسة لها في هذا الوقت تحديدا نظرت، ولما تشهده البلاد من فوضى وعدم استقرار.

ونوهت شامة، إلى أن المهرجان يتضمن تسع قضايا تم تقسيمها على الطلاب 7 مع و7 ضد بناء على رغباتهم.

وستكون القضايا المطروحة في المهرجات حسب ترتيبها كالآتي:

1-الفیدرالیة

2-الانتخابات بدون دستور

3-العلمانیة

4-حریة المرأة

5-هجرة الليبيين

6-رفع الدعم عن السلع والمحروقات

7- حریة الاعلام

8-الزواج التقليدي

9-رئاسة المرأة للدولة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية