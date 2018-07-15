التطورات الليبية بين المشري وسلامة ووليامز

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فقد بحث الجانبان التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الليبية.

وأكد المشري رغبة المجلس في إيجاد حلول سريعة وفورية لكل المختنقات السياسية والاقتصادية في إطار الاتفاق السياسي الليبي.

ومن المنتظر أن يقدم سلامة مساء غد الاثنين، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة استماع خاصة بليبيا، في ظل تغييرات عديدة شهدتها ليبيا مؤخراً غيرت من معادلة الأزمة المتفاقمة.

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