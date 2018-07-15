ارتفاع غير مسبوق لرغيف الخبز في إجدابيا

إجدابيا-العنوان

تشهد مدينة إجدابيا هذه الأيام ارتفاعا غير مسبوق في أسعار رغيف الخبز يصحبه إغلاق لعدد كبير من المخابز، الأمر الذي تسبب في ازدحام على المخابز المفتوحة.

وخلال جولة لصحيفة العنوان على عدد من المحلات التجارية والمخابز لوحظ أن سعر رغيف الخبز وصل إلى 500 درهم في المحلات التجارية، فيما تباع الثلاثة أرغفة بدينار في المخابز.

وقال أحد أصحاب المخابز إن مخبزه لم يستلم حصته من الدقيق منذ شهرين الأمر الذي أجبره على إغلاق المخبز.

وأضاف أن سبب ارتفاع الاسعار هو أن المكونات الرئيسية التي تدخل في صناعة الخبز ارتفعت، مشيرا إلى أن الدقيق مثلا ارتفع من 160دينار إلى 220 دينارا للقنطار.

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