أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، قرار رقم (1050) لسنة 2018م، بنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية.

ونص القرار على نقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى العمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره، داعية الجهات المختصة لتنفيذ القرار

