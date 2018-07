المتوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، «إن الأشخاص الذين جلبوا الدمار إلى ليبيا نتيجة تدخلهم منتهكين بذلك القانون الدولي يريدون أن يفعلوا الشيء نفسه في سوريا كما فعلوا ذلك في العراق، وإن الولايات المتحدة تحاول “الصيد في الماء العكر”.

وأضاف «لافروف»، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أمس السبت، «إن بعض المحللين يقولون إن الولايات المتحدة قد تكون معنية في الحفاظ على حالة الفوضى في المنطقة لكي يتمكنوا من الصيد في الماء العكر، وأنا لا أعتقد أن هذا هو ما تريده الولايات المتحدة، ولكن عند النظر إلى الحقائق، هذا ما يحدث».

وذكر الوزير الروسي أن هذا لا يعني أن روسيا تريد تبرير الطغاة، قائلا «أعتقد أن القتلى والجرحى وأولئك الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم أكثر بمئات الآلاف من أولئك الذين عانوا من هذه الأنظمة”. مضيفا أن روسيا تدين أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي بغض النظر عمن ارتكبها سواء الحكومة أو المعارضة أو الدول الأخرى.

The post وزير الخارجية الروسي: من دمروا ليبيا يفعلون نفس الشيء في سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية