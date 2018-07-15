المشري يبحث مع سلامة وويليامز الأوضاع السياسية والاقتصادية بليبيا

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، آخر التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية في ليبيا.

وذكرت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم، أن المحادثات تركزت على آخر التطورات السياسية وعلى الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.

يسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وزملائه في البعثة من خلال هذه اللقاءات مع أطراف النزاع في البلاد إلى إيجاد حل للأزمة الليبية، وربما يبحث سلامة رفقة نائبته للشؤون السياسية المكلفة مؤخرا بهذا المنصب الأمريكية ستيفاني وليامز، إلى إيجاد حلول جديدة للأزمة.

ويأتي اللقاء قبل يوم من تقديم سلامة، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي المقرر لها غدًا الاثنين، لاطلاع الدول الأعضاء في المجلس على التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وبدأت النائبة الجديدة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مهامها رسميًّا الأسبوع الجاري، وحضرت مع سلامة احتفالية تدشين مقري بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثة الأوروبية لمراقبة الحدود (يوبام) الجديدين في طرابلس أمس السبت بحضور الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني.

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