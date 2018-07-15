السراج يأمر بتمويل مشاريع الكهرباء بشكل عاجل لحل أزمة طرح الأحمال

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تعليماته إلى وزيري التخطيط والمالية بالحكومة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، للاتفاق بشكل عاجل على توفير مصادر لتمويل مشاريع الكهرباء.

وشدد السراج، على ضرورة الشروع فورا في معالجة مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل ومؤقت على كافة المناطق إلى حين استكمال المشروعات المستهدفة التي تكفل معالجة هذه المشكلة بشكل جذري ونهائي، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده السراج مع اليوم الأحد بمقر المجلس في طرابلس، مع وزير المالية المفوض، ومدير إدارة الميزانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس لجنة الأزمة طرابلس، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة، ومدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بشركة الكهرباء.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقفة والإجراءات المتخذة حيالها، إضافة إلى مناقشة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق لتمكين الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ مشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في ليبيا.

وتعاني معظم المدن في ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس خلال فصل الصيف من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي والتي تستمر لساعات طويلة تصل إلى ثماني ساعات يوميا.

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