لجنة ليبية تدعو لتجنب التصعيد بالجبل الغربي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن استنكارها تجاه تزايد حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي بين قبيلتي المشاشية والزنتان في الجبل الغربي.

وقالت اللجنة في بيان السبت، إن الاعتقال التعسفي المتبادل، بين المشاشية والزنتان، في مناطق مزدة والقريات في الجبل الغربي على أساس الهوية يجب أن يتوقف.

ودعت إلى اعتماد السبل القانونية لتجاوز الأزمات، مطالبة الحكماء وأعيان القبيلتين والمجالس البلدية لمدن الزنتان ومزدة والشقيقة بالتدخل لإيقاف تلك العمليات، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين.

كما دعت اللجنة في بيانها الطرفين إلى تجنب التصعيد، وحل جميع الخلافات والقضايا عبر القضاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية