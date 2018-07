أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الاثنين، تخصيص ميزانية لتنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها هذا العام.

وقال السائح في تصريح صحفي، إن الميزانية خصصت من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموجب القرار 1054.

يشار إلى أن رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات دعا في أكثر من تصريح صحفي إلى الإسراع في دعم المفوضية لكي تتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل، وإتمام الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد.

The post السائح: الرئاسي خصص ميزانية لتنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية هذا العام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية