اختفاء مركب صيد مصري داخل السواحل الليبية

عبدالله عسكر

قال أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ إحدى المحافظات المصرية، إن مركب صيد، من قرية برج مغيزل، بمركز مطوبس، يحمل اسم «الحاج حسن 2»، اختفى في البحر المتوسط قرب السواحل الليبية.

وأضاف نقيب الصيادين، في تصريحات صحفية، أن المركب كان يعمل في ميناء مصراتة الليبي منذ سنوات مشاركة مع أحد الليبيين، وبعد انتهاء فترة الشراكة بتاريخ 1/7/2018 قام المركب بالتحرك من ميناء مصراتة متوجهًا إلى بوغاز رشيد بمصر.

وأوضح “نصار”، أن المركب كان على متنه 3 صيادين، وهم: «محمد عبدالفتاح عبدالجواد، محمد منصور، عبدالله محمد حسن رمضان»، وجميعهم من قرية برج مغيزل وانقطعت أخبارهم منذ حوالي 9 أيام.

وأشار “نصار”، إلى أنه كان من المقرر وصول المركب إلى بوغاز رشيد في موعد أقصاه 6/7/2018، ولكن حتى الآن كل الاتصالات منقطعة بالمركب، مناشدا المسؤولين بمحاولة البحث عن المركب والتدخل لإنقاذ الصيادين.

