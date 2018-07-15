لافروف: نُريد تجنيب سوريا سيناريو ليبيا

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كلا من معمر القذافي وصدام حسين بـ”الديكتاتوريين”، وقال إن شعببيهما عانى خلال حكمهما.

وتابع لافروف، في مقابلة مع قناة “RT” الروسية، “لكن ما يحدث الآن بعد التدخلات العسكرية للولايات المتحدة والناتو أن عدد القتلى والجرحى والمهجرين أكبر بكثير من أعداد المتضررين من النظامين”.

وبين لافروف أن “الذين دمروا العراق وليبيا يحاولون اليوم حث المجتمع الدولي على مشاركة المسؤولية عن حل أزمة المهاجرين، وقرروا تكرار حالة مشابهة في سوريا”.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن بلاده لا تقف مع الديكتاتوريين، لكنها تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، كي لا يتكرر ما حدث في ليبيا والعراق بسوريا.

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