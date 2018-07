«الرئاسي» يخصص أكثر من 66 مليون دينار لمفوضية الانتخابات

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، تخصيص 66.12 مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات.

ونصَّ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذي تلقت صحيفة المتوسط نسخه منه، على تخصيص 66.12 مليون دينار، حتى تشرع المفوضية العليا للانتخابات في التجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجاء في القرار، أن المبلغ المخصص يتم خصمه «من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة»، مشيرا إلى العمل بـ«هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه».

