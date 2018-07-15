عبدالجليل يطرح حلا لأزمة امتحان الإنجليزي

عقد وزير التعليم عثمان عبدالجليل، اجتماعا طارئا باللجنة التنفيذية العليا للامتحانات على خلفية احتجاج بعض طلبة الشهادة الثانوية الممتحنين بجامعة طرابلس.

واشتكى بعض طلبة الثانوية اليوم من صعوبة أسئلة مادة اللغة الإنجليزية وعدم استكمالهم للمنهج المقرر، حسب قولهم.

وقال الوزير في تصريح نشرته وزارة التعليم في “فيسبوك”، مساء الأحد، إن الوزارة ستكلف إدارة التفتيش التربوي والمكاتب التابعة لها بالمناطق بتحديد وحصر جميع المدارس التي لم تستكمل المقررات.

وأكد عبدالجليل في تصريحه أن الوزارة ستأخد بنتائج وتقارير الحصر في عين الاعتبار عند رصد درجات الطلاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية