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عبدالجليل يطرح حلا لأزمة امتحان الإنجليزي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير التعليم عثمان عبدالجليل، اجتماعا طارئا باللجنة التنفيذية العليا للامتحانات على خلفية احتجاج بعض طلبة الشهادة الثانوية الممتحنين بجامعة طرابلس.

واشتكى بعض طلبة الثانوية اليوم من صعوبة أسئلة مادة اللغة الإنجليزية وعدم استكمالهم للمنهج المقرر، حسب قولهم.

وقال الوزير في تصريح نشرته وزارة التعليم في “فيسبوك”، مساء الأحد، إن الوزارة ستكلف إدارة التفتيش التربوي والمكاتب التابعة لها بالمناطق بتحديد وحصر جميع المدارس التي لم تستكمل المقررات.

وأكد عبدالجليل في تصريحه أن الوزارة ستأخد بنتائج وتقارير الحصر في عين الاعتبار عند رصد درجات الطلاب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • وهكذا ستستمر التظاهرات في كل المواد طالما اعلن عن نية الوزارة في معالجتها للمشكلة بهذه الطريقة. والصحيح أن يقبل النظر في معالجة هذه الحالة وسيعلن عن نتائج وطريقة المعالجة بعد نهاية الامتحانات.
    مازال يوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وربي يستر.

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