على خلفية احتجاج طلاب الشهادة الثانوية.. وزير تعليم الوفاق يعقد اجتماعاً طارئاً

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني “عثمان عبد الجليل” , مساء اليوم الاحد اجتماعاً طارئاً باللجنة التنفيذية العليا للامتحانات واللجنة المركزية للأشراف على سير الامتحانات بجامعة طرابلس وذلك على خلفية احتجاج عدد من طلاب مرحلة الشهادة الثانوية الممتحنين بمقار الجامعة بسبب ما وصفوه بصعوبة أسئلة مادة اللغة الانجليزية وعدم استكمالهم للمنهج المقرر حسب قولهم.

وطمأن الوزير جميع الطلبة الذين لم يستكملوا المنهج المقرر لمادة اللغة الانجليزية بأن الوزارة ستكلف إدارة التفتيش التربوي والمكاتب التابعة لها بالمناطق لتحديد وحصر جميع المدارس التي لم تستكمل المقررات مؤكدا بأن الوزارة ستأخذ بنتائج تقارير الحصر في عين الاعتبار عند رصد درجات الطلاب.

