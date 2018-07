«السائح» لـ «المتوسط»: قرار الرئاسي خطوة جادة نحو تنفيذ الانتخابات

خاص المتوسط

أعرب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، عن ترحيبه بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن تخصيص 66.12 مليون دينار، حتى تشرع المفوضية العليا للانتخابات في التجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأعتبر السائح، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” أن هذا القرار خطوة جادة نحو تنفيذ الانتخابات المقررة”، مؤكدا أنها تتيح للمفوضية الفرصة في بدء التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأشار السائح، إلى أن المفوضية بانتظار ما يرد إليها من البرلمان من قوانين انتخابية أو قانون الاستفتاء.

وتابع: ” وبهذه الخطوة يكون قد توفر شرطين من الشروط الأربعة اللازمة لتنفيذ الانتخابات أولهما الاتفاق السياسي وهو ما صدر عن لقاء باريس، والشرط الثاني تمثل في قرار الرئاسي بخصوص تمويل ميزانية المفوضية”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أعلن اليوم الأحد، تخصيص 66.12 مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات.

ونصَّ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذي تلقت صحيفة المتوسط نسخه منه، على تخصيص 66.12 مليون دينار، حتى تشرع المفوضية العليا للانتخابات في التجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجاء في القرار، أن المبلغ المخصص يتم خصمه «من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة»، مشيرا إلى العمل بـ«هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه».

