طفلة تدلي بمواصفات تقود لضبط عصابة في بنغازي

بنغازي-العنوان

تمكنت مجموعة التحري والقبض في قسم النجدة بنغازي من القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة السيارات بعد إفصاح طفلة عن مواصفات سارق قام بسرقة سيارة والدها أثناء وجودها داخلها.

وأفاد مكتب الإعلام في قسم النجدة إن عملية القبض جاءت بعد ورود برقية مستعجل إلى قسم النجدة من الغرفة الرئيسة مفادها تعرض أحد المواطنين لسرقة سيارته نوع ( هونداي سنتافي اللون دمي) أثناء وجود ابنته الصغيرة داخلها بينما كان داخل إحدى الصيدليات.

وأضاف “على الفور تم استلام القضية من قبل مجموعة التحري والقبض قسم النجدة وتم استدعاء الطفلة وأخد مواصفات السارق وبالتحري عليه لمدة15 يوما تم ضبط أحد الأشخاص”.

وبالاستدلال معه اعترف بأنه ضمن تشكيل عصابي يقوده شخص يدعى (أ ب).

وقال المكتب إن بالتحري على المطلوب تم ضبط شخصين آخرين كانا برفقة المدعو (أ ب) أثناء قيامهم بسرقة المركبة والذين اعترفوا أيضا بسرقة (هونداي سوناتا اللون رصاصي) و(تيوتا فجعة اللون أبيض) و (ميتسوبيشي موزة).

وأضاف “اعترفوا أيضا بأنهم يقومون بتجارة الخمور والمخدرات والحبوب المهلوسة”، مشيرا إلى أن شخص آخر من ضمن التشكيل اعترف بقيامه بسرقة عدة نضائد من جيرانه.

وقال إن هذا التشكيل يعتبر من أخطر أنواع التشكيلات ولازال البحث جار عن المدعو ( أ ب) والذي يعتبر العقل المدبر في كل هذه السرقات.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية