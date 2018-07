مقرر «الوطنية للحقوق» يكشف أعداد المختطفين بين قبيلتي المشاشية والزنتان

المتوسط- عبدالله عسكر

تعيش منطقة الجبل الغربي بليبيا حالة من التوتر والغليان بين قبيلتي المشاشية والزنتان، إثر عمليات الاختطاف المتبادلة التي بدأت منذ شهر حتى الآن.

وقال أحمد حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في تصريحات صحفية، «إن عدد المختطفين لدى الجانبين حتى الآن وصل إلى 30 بينهم أطفال، تم توقيفهم واحتجازهم على أساس الهوية خلال الفترات الماضية».

وأضاف «حمزة» «أن الأزمة وقعت بعد توقيف إحدى القوات الأمنية في الزنتان التابعة للجنة “الـ 200” لأحد أبناء قبيلة المشاشية، ولم يتم الإفراج عنه رغم الوساطات والمفاوضات التي استغرقت الكثير من الوقت، وهو ما دفع أهالي المحتجز إلى إقامة نقاط تفتيش احتجز على إثرها عدد من أهالي الزنتان بهدف استبدالهم بالمحتجز من قبيلة المشاشية، إلا أن قوات الأولى ردت بإقامة نقاط تفتيش أخرى واستوقفت البعض من أبناء الزنتان واحتجزتهم لديها.

