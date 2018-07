المتوسط- عبدالله عسكر

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن إعادة بناء ليبيا وجعل الأمور أفضل في البلاد قد تستغرق جيلا، مضيفا أنه لا يمكن تسوية وضع المليشيات في عام واحد.

وقال «سلامة»، في تصريحات لمجلة «إيملي» الفرنسية، إنه “لا يمكن تسوية وضع المليشيات في عام واحد”، مشيرًا إلى ضرورة “إنشاء نظام محاسبة عام، ونظام لإعادة توزيع عائدات النفط، وإعادة تشكيل جيش وطني ونظام تعليمي”.

ورأى المبعوث الأممي أن «ليبيا بلد تشظى إلى ألف قطعة، خاصة بسبب التدخل الخارجي الذي أنهى الديكتاتورية، وكان لهذه الديكتاتورية عديد العيوب، لكنها حافظت على استقرار بلد بحجم فرنسا ثلاث مرات».

ولفت «سلامة» إلى أن الاستنتاج الذي استخلصه من التجربتين العراقية والليبية هو أنه “لا ينبغي أبدًا إسقاط الديكتاتور إذا لم يكن أحد يعرف بالضبط كيف يحل محله”.

وأكد سلامة أنه “ليس في نيتي إنشاء ديكتاتور جديد. أريد أن أساعد الليبيين على اتخاذ القرارات الصحيحة لبدء عملية إعادة البناء، لكن يجب ألا نتوهم أن ما نضعه على القضبان سيتحقق أمامنا الآن. أعتقد أن الأمر سيستغرق جيلاً على الأقل لإعادة بناء ليبيا وجعل الأمور أفضل”.

The post «سلامة»: ليبيا تقسمت لألف قطعة.. وإعادة بنائها يستغرق جيلا كاملا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية