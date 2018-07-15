تخصيص أكثر من 66 مليون دينار للمفوضية العليا للانتخابات

طرابلس-العنوان

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تخصيص 66.12 مليون دينار لصالح المفوضية العليا للانتخابات.

ونص القرار على تخصيص المبلغ حتى تشرع المفوضية العليا للانتخابات في التجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص سيتم خصمه من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

ومن المرتقب أن تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من مايو الماضي.

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