مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة بليبيا غدا.. «سلامة» يقدم إحاطة حول أوضاع البلاد

المتوسط- عبدالله عسكر

يُقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، غدا الإثنين، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة استماع خاصة بليبيا.

وقالت مصادر من البعثة الأممية «إنه من المنتظر أن يُطلع سلامة المجلس على آخر تطورات العملية السياسية والأوضاع في ليبيا بعد حل أزمة الهلال النفطي، وانتهاء جلسات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي الذي عقدته البعثة في 43 مدينة بمشاركة 7000 ليبي في انتظار عقد الملتقى الجامع وهو واحد من نقاط الخطة التي قدمها سلامة للحل في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي قد طرح في سبتمبر الماضي، خطة أممية من 3 محاور لحل الأزمة الليبية، تقوم على تعديل الاتفاق السياسي، الذي تم إبرامه في مدينة الصخيرات المغربية في 2015، وتدشين مؤتمر وطني يجمع الفرقاء الليبيين، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور، بما يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكانت آخر الإحاطات التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي في 21 من مايو الماضي، والتي ركز فيها على ملف الانتخابات وأهمية وضع جدول زمني لها، بالإضافة إلى خطر المجموعات المسلحة على سير العملية السياسية في البلاد، مُشيرا إلى أن البعثة تقترب من تنفيذ استراتيجية وضعتها للتعامل مع المجموعات المُسلحة.

