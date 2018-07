«مستشفى الهواري»: بدء إجراء العمليات الكبرى بالقلب المفتوح

خاص المتوسط

أعلن رئيس مكتب الاعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، بدء إجراء العمليات الكبرى الخاصة بالقلب المفتوح

وقال العريبي في تصريح خاص لـ” المتوسط” لانه ” في إطار الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن توطين العلاج بالداخل تعاقد مركز طب وجراحة القلب بنغازي بمنطقة الهواري مع أطباء من جمهورية مصر العربية الدكتور مجدي حسنين استشاري جراحة القلب المفتوح من المركز القومي للقلب بمصر ومساعده الدكتور كريم محمود”

وتابع ” وذلك في إطار تفعيل جراحة القلب المفتوح داخل مركز القلب كما اجريت الجمعة الماضية اول عملية قلب مفتوح ناجحة واجريت صباح اليوم الاحد عملية قلب مفتوح ناجحة ”

وأشار العريبي إلى أن مشاركة أطباء القلب والعناصر الطبية المساعدة بالمركز وبمتابعة

طاهر الفضلي مدير عام مركز القلب مؤكدا انه سوف يستمر العمل لأجراء عمليات القلب المفتوح داخل مركز القلب

