بنغازي تنشر الفن والسلام

اقيم بمجمع سليمان الظراط في المدينة الرياضية بمدينة بنغازي، مهرجان السلام الذي استمر ليومين، أقيمت فيه مناشط فنية ورياضية وتراثية عديدة.

وتضافرت جهود مؤسسات حكومية وتطوعية لإقامة المهرجان الذي بدأ بأوبريت ليوصل رسالة المهرجان بأن بنغازي مدينة حضارية تُريد السلام.

وتخلل المهرجان، الذي عقد السبت والأحد، عروضا وفقرات غنائية مختلفة، وعروضا مسرحية، متقديم مقاطع فيديو قصيرة للتعريف بالمهرجان.

ولطاما عرفت بنغازي بالفن والمثقفين، إلّا أن الإرهاب غيبها لسنوات حتى عادت انتفضت من جديد وعادت تنشر الفن والثقافة بكل شوارعها وأزقتها.

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