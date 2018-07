خاص المتوسط

أكدت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي، فادية البرغثي، أن المستشفى أستقبل 7 قتلى و219 مصابا جراء المشاجرات بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء في بنغازي خلال شهر يونيو الماضي.

وبينت البرغثي في تصريح خاص لـ ” المتوسط” أن غالبية المصابين بالأعيرة النارية شباب تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاما.

