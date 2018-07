«أمن سرت»: انتشار أمني مكثف للتأمين امتحانات الشهادة الثانوية

المتوسط- عبدالله عسكر

أكدت مديرية أمن سرت مرور ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية دون حدوث أي مشاكل من شأنها أن تعكر صفو العملية خلال أداء الطلاب امتحاناتهم بالبلدية، لافتة إلى أن عناصرها الأمنية تواجدوا منذ الصباح الباكر في محيط اللجان لتسيير وتأمين الامتحانات.

وقدم مدير أمن سرت الشكر إلى كل رجال الأمن الذين قاموا بعملية التأمين، مند ساعات الصباح الأولى لتسيير الحركة المرورية لأبنائنا الطلبة والحفاظ على حياتهم وتوفير سبل الراحة لهم من أجل الدخول إلى قاعات الامتحانات بنفس مرتاحة ومطمئنة .

