مسؤولو سفارة ليبيا بماليزيا يتفقدون امتحانات الثانوية بالمدرسة الليبية بكوالالمبور

المتوسط- عبدالله عسكر

تفقدت القائمة بالأعمال الملحقية الأكاديمية بسفارة ليبيا في ماليزيا، الدكتورة نجاة الفرجاني المدرسة الليبية بفرع كوالالمبور، لجان امتحانات الشهادة الثانوية.

وانطلقت، مساء أمس السبت، امتحانات الشهادة الثانوية والإعداديه للعام الدراسي الحالي 2018، بالمدرسة الليبية كوالالمبور، حيث أكدت المدرسة سير الامتحانات بشكل سلس ومنظم وفق الخطة الموضوعة.

وقالت المدرسة «إن اللجنة المشكلة من قبل الملحقية الأكاديمية بسفارة ليبيا في ماليزيا قامت بمهامها، حسب العمل الموكل إليها، على أكمل وجه ممكن، حيث قامت القائمة بالأعمال الدكتورة نجاة الفرجاني صحبة أعضاء من الملحقية الأكاديمية بزيارة للطلبة وتحفيزهم قبل دخولهم لقاعات الامتحان».

