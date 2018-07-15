الرئاسي يخصص أكثر من 66 مليون دينار لإجراء الانتخابات

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تخصيص مبلغ مالي قدره 66 مليون و120 ألف دينار لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشار المجلس في قراره الصادر اليوم الأحد، أن هذا المبلغ خصص للتجهيز لتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في ليبيا، وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

وطالب المجلس الرئاسي في المادة الثانية من القرار، بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، داعيا الجهات المعنية المختصة بتنفيذه، وفقا للقرار الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم.

ومن المنتظر أن تشهد ليبيا نهاية العام الجاري إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بدعوة من بعض الأطراف المحلية والدولية وبدعم من الأمم المتحدة، للخروج من الأزمة السياسية والانقسام المؤسسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

وكان الفرقاء الليبيون قد اتفقوا خلال اجتماع باريس حول ليبيا، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول الـ10 من ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

وقد احتضنت باريس في 29 مايو الماضي، اجتماعا حول ليبيا بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

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