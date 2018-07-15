الحرس الرئاسي يُخرّج الدفعة الثانية

احتفل جهاز الحرس الرئاسي، الأحد، بتخريج الدفعة الثانية بمركز تدريب شهداء عين زارة، بحضور آمر الحرس الرئاسي المكلف العميد محمد لاكري.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، إن الحفل التخرج حضر آمر اللواء الثالث مشاة، وآمر وضباط مركز تدريب شهداء عين زارة، وضباط من الحرس الرئاسي، بالإضافة إلى أهالي الخريجين.

وشهد الحفل استعراضا للخريجين الذين التحقوا بمركز التدريب وخضعوا للتدريب لمدة 4 أشهر تلقوا خلالها الفنون العسكرية والقتالية، والقوانين العسكرية ومبادئ حقوق الإنسان، وبرامج الوعظ والإرشاد الديني، ومحاضرات في التنمية البشرية.

وبعد العرض العسكري والرياضي وتكريم أوائل الخريجين، أدى الخريجون القسم القانوني.

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