مركز القلب بنغازي يجري أكبر العمليات

تعاقد مركز طب وجراحة القلب بنغازي مع فريق من الأطباء المصريين لإجراء عدة عمليات في إطار الاستراتجية التي وضعتها وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بشأن توطين العلاج بالداخل.

ويضم الفريق المصري الدكتور مجدي حسنين، استشاري جراحة القلب المفتوح من المركز القومي للقلب، ومساعده الدكتور كريم محمود، وذلك في إطار تفعيل جراحة القلب المفتوح داخل مركز القلب.

وأجريت الجمعة الماضية أول عملية قلب مفتوح ناجحة، وأخرى صباح الأحد، بحضور أطباء القلب والعناصر الطبية المساعدة بالمركز، وبمتابعة مدير المركز طاهر الفضلي.

وقالت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة المؤقتة، بصفحتها في “فيسبوك”، إن العمل سيستمر لإجراء عمليات القلب المفتوح داخل المركز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية