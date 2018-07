«الأصابعة» تقدم الشكر لأمن البلدية لتأمين وتيسير عملية امتحانات الثانوية

المتوسط- عبدالله عسكر

قدم مجلس بلدية الأصابعة الشكر إلى مديرية الأمن بالبلدية على التعاون الأمني مع كافة لجان امتحانات الشهادة الثانوية لتسهيل إيصال الأسئلة في الوقت المحدد، والمحافظة على مقار اللجان والمشرفين عليها.

وأكدت البلدية أنها عملت على تذليل كافة الصعاب أمام الطلاب، وتوفير الجو المناسب لهم في وجود المرشد النفسي والأخصائي الاجتماعي والمسعف الصحي والمفتش التربوي في كل لجنة، إضافة إلى وجود مسؤول من وزارة التعليم.

وانطلقت، صباح أمس السبت امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها الأدبي والعلمي بالبلدية لأكثر من 437 طالب وطالبة موزعة على لجنتين هي: كلية الآداب الأصابعة للبنين، وكلية العلوم الأصابعة للبنات.

تفقد عميد البلدية، برفقة رئيس جامعة غريان، ومدير مديرية الأمن بالبلدية، ومراقب التعليم بالبلدية، سير عملية الامتحانات بلجنتي الامتحانات، صباح اليوم الأحد.

