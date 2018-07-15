مسؤول أمني : هكذا ساهمت مديريات البطنان في تأمين أحياء درنة المحررة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس قسم شرطة النجدة بمديرية طبرق الرائد سامي نصر في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن عددا من مديريات الأمن كلفت من قبل وزارة الداخلية عقب تحرير ساحل درنة الشرقي وباب طبرق وشيحا بتشكيل قوة مشتركة والبدء في مساعدة مديرية أمن درنة.

وأضاف نصر أن المديريات المكلفة كانت مديريات الأمن في طبرق وبئر الأشهب وامساعد والقبة ورأس الهلال والبيضاء وشحات، موضحاً أن مديريات طبرق وامساعد وبئر الأشهب (مديريات البطنان) أرسلت مجموعة تفوق الثلاثين عنصرا من الضباط وضباط الصف تمركزت بالساحل الشرقي وباب طبرق حيث نشرت دورياتها وقبضت على المطلوبين من المجرمين والدواعش.

ولفت الرائد إلى أنه تمت السيطرة على هذه المناطق للحيلولة دون حدوث أي سرقات أو أعمال انتقامية في وجود استجابة واضحة من المواطنين تجاه رجال الأمن.

ولاحظ نصر أن عودة شرطي المرور إلى شوارع درنة بعد غياب لأكثر من 7 سنوات كان ملفتا وغريبا إذ كان المواطنون يلتقطون له الصور.

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