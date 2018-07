انقطاع الكهرباء على مناطق بطرابلس إثر هجوم مسلح على محطة جنزور

المتوسط:

أعلنت مصادر مطلعة، هجوم مجموعة مسلحة، أمس الأحد، على محطة الكهرباء بجنزور غرب بلدية طرابلس حيث اختطفت الموظفين و اقتادهم لجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن الهجوم تسبب في انقطاع الكهرباء مدة تحاوزت 16 ساعة حتى الأن على جنزور و أغلب مناطق طرابلس.

وفي ذات السياق، أكد أهالي مدينة جنزور، أن سبب الهجوم هو تعطيل وفصل الكهرباء عن البلدية كلها.

وكانت قد أفادت الشركة العامة للكهرباء، في اوائل الشهر الجاري، بأنَّ فرقة الكوابل بدائرة توزيع كهرباء جنزور، قامت بصيانة كابل ضغط مرتفع من محطة «سرانتى» المجمع الإداري جنزور نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، وذلك خلال منشورٍ لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

