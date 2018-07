موظفو «كهرباء الجنوب» يطالبون«الرئاسي» بانتخاب نقابة عامة

المتوسط:

طالب موظفو الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية، المجلس الرئاسي، بإنشاء نقابة عامة لموظفي الكهرباء في أسرع وقت ممكن عن طريق الانتخاب.

وأضاف موظفو الكهرباء، في بيان، أنهم يطالبون المجلس الرئاسي أيضًا بتكليف مجلس إدارة جديد للشركة، نتيجة ما وصفوه بالإهمال التام لمقر الشركة في الجنوب.

ودعا البيان إلى توفير التأمين الصحي لكافة العاملين في شركات الكهرباء على مستوى ليبيا دون استثناء.

