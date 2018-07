«معيتيق» يلتقي “سلامة” ونائبته “ستيفاني وليامز”

المتوسط:

ألتقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مساء أمس الأحد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

وجدد ” سلامة”، خلال اللقاء الذي عقد في مقر بعثة الأمم المتحدة بطرابلس، دعم البعثة لخطط وبرامج حكومة الوفاق الوطني، لاسيما تنفيذها لبرامج الإصلاحات الاقتصادي، وتقديم الدعم الفني لها.

كما تم التأكيد خلال اللقاء العمل على تعزيز التعاون بين الحكومة والبعثة في كل المجالات.

