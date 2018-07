المتوسط:

أكدت ‏مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بصدد زيارة ألى ليبيا قريبًا.

وأوضحت المصادر، أن الوزير الفرنسي سيزور كل من بلدية طرابلس، مصراته، بنغازي و طبرق، لحث الأطراف الليبية على متابعة تطبيق تفاهمات لقاء باريس.

