المتوسط:

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اجتماع أمس الأحد، مع وزير المالية المفوض لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقفة والإجراءات المتخذة حيالها.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس، كل من مدير إدارة الميزانية، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، رئيس لجنة الأزمة طرابلس، مدير إدارة العقود بديوان المحاسبة، مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالشركة العامة للكهرباء.

و طرق الاجتماع إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق لتمكين الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ مشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في ليبيا.

ومن جانبه، أصدر “السراج”، خلال الاجتماع، تعليماته إلى وزيري التخطيط والمالية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للاتفاق وبشكل عاجل على توفير مصادر لتمويل مشاريع الكهرباء، والشروع الفوري في معالجة مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل ومؤقت في كافة المناطق إلى حين استكمال المشروعات المستهدفة التي تكفل معالجة هذه المشكلة بشكل جذري ونهائي.

The post «السراج» يبحث مع وزير «مالية الوفاق» ملف الكهرباء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية