رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عميد الأدباء والكُتاب الليبيين

المتوسط:

ألتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أمس الأحد، عميد الأدباء والكُتاب الليبيين الدكتور خليفة حواس.

وتطرق اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس، عدد من المواضيع التي تواجه عمل اتحاد الأدباء والكتاب وذلك بعد استعادة ليبيا لعضويتها في الاتحاد العام للأدباء والكُتاب العرب.

ومن جانبه، ثمن عميد الأدباء جهود الرئيس وحكومته في دعم اتحاد الأدباء والكُتاب الليبيين.

وفي ذات السياق، أكد “السراج”، اهتمامه بدعم الكتاب واتحاداتهم ،مشيراً إلى أهمية دورهم في تجاوز الازمة الراهنة، وترسيخ قيم التسامح والتوافق والسلام.

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