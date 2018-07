«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين إطلاق النار على الطلبة المتظاهرين بجامعة طرابلس

المتوسط:

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ما تعرض له طلبة الشهادة الثانوية المتظاهرين داخل جامعة طرابلس أمس الأحد، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ حادثة إطلاق النار العشوائي من قبل عناصر الفرقة الأولي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، لتفريق طلبة الشهادة الثانوية المتظاهرين احتجاجاً على بعض الأمور المتعلقة بالامتحانات.

وتابعت في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الاثنين: “بالإضافة الي اعتقال عدد 150 طالب من بين الطلاب المتظاهرين سلمين ومن قبل جهاز البحث الجنائي طرابلس التابع لمديرية أمن طرابلس والفرقة الأولي وتعذيب الطلاب المحتجزين، وإطلاق سراح عدد منهم”.

وأكدت اللجنة، أن عددا منهم لا يزال معتقلا حتى الان مما يعد عرقلة لهم عن مواصلة الامتحانات ومخالفة واضحة لما وعدت به وزارة التعليم من تسهيل اجراء الامتحانات للطلبة ، بالإضافة إلي إدراج اسماء الطلبة الذين تم احتجازهم من قبل البحث الجنائي في منظومة أصحاب السوابق الجنائية وهوا أمر جد خطير.

وأكملت: “وإذ تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هذه الواقعة المأسوية التي ارتكبت بحق الطلبة فإن اللجنة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء هذه الممارسات المشينه والغير قانونية في سلب ومصادرة حق التظاهر السلمي لأي مواطن وخاصة شريحة الطلاب والطالبات”.

وأضافت اللجنة، أن ما أقدم عليه عناصر الأمن المكلفين بتأمين وحماية مقر إجراء الامتحانات الثانوية من قمع لحرية التعبير والرأي ومصادرة حق التظاهر السلمي للطلبة المحتجين أمر مرفوض شكلا ومضمونا ويعد انتهاكا صارخ للإعلان الدستوري المؤقت وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية وللاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المسؤولية القانونية الكاملة تجاه ما ارتكب بحق الطلبة المتظاهرين سلميا بجامعة طرابلس ظهر يوم أمس الأحد وعدم ضمان أمن وسلامة الطلاب والطالبات من أي خروقات وتعديات عليهم وعلي سلامتهم لوزير التعليم والبحث العلمي بحكومة الوفاق الوطني.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باتخاد موقف واضح وصريح من هذه الواقعة المؤسفة التي ارتكبت بحق الطلبة بجامعة طرابلس وتشكيل لجنة تحقيق مع وزير التعليم والبحث العلمي ومحاسبته نتيجتا لما ارتكب بحق طلاب الشهادة الثانوية بجامعة طرابلس.

The post «الوطنية لحقوق الإنسان» تدين إطلاق النار على الطلبة المتظاهرين بجامعة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية