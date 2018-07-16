بملايين الدولارات… “الرئاسي” يقر موازنة الانتخابات

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم الأحد 15 يوليو/تموز، تخصيص مبلغ 66.12 مليون دينار ليبي للمفوضية العليا للانتخابات من أجل التجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

وقالت حكومة الوفاق الوطني للمجلس الرئاسي، في بيان صحفي، إنه “بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ 66.12 مليون دينار (أكثر من 48.5 مليون دولار أمريكي)، لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وذلك للتجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأشار القرار إلى أن “المبلغ المخصص يتم خصمه من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة، ونص على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه”.

وقد اتفقت الأطراف الليبية في باريس على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في 29 مايو/أيار الماضي.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

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