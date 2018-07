المتوسط:

أعلنت قوة الردع الخاصة، الإفراج عن الصحفيين سليمان قشوط ومحمد اليعقوبي، أمس الأحد، اللذين كانا محتجزين لديها منذ أكثر من شهرين.

وكان الصحفيان، اللذين دأبا على مدار سنوات على تنظيم جائزة سبتيموس، قد جرى احتجازهما من قبل قوات الردع الخاصة يوم الأحد 29 أبريل بمقر القوّة في قاعدة معيتيقة الجوية.

The post “الردع الخاصة” تفرج عن الصحفيين “قشوط واليعقوبي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية